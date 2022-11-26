Лавров предрёк провал курсу Зеленского на "возврат" Крыма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу. Об этом глава МИД сказал в документальном фильме на телеканале "Россия 24".
"Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он её и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе весёлых и находчивых", — подчеркнул Лавров.
Несмотря на то что и Киев, и США постоянно меняют свою риторику, а Вашингтон намекает на некие шансы "урегулирования конфликта" этой зимой, киевские чиновники на прошлой неделе заявляли о предстоящем нападении на Крым в конце декабря. Для чего глава Украины заговорил о возврате полуострова и какие сценарии обсуждаются за кулисами — в материале Лайфа.