Лавров предрёк провал курсу Зеленского на "возврат" Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу. Об этом глава МИД сказал в документальном фильме на телеканале "Россия 24".

"Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он её и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе весёлых и находчивых", — подчеркнул Лавров.