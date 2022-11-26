Федун провёл "очень трогательный" прощальный ужин с футболистами "Спартака"

Экс-владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун провёл прощальный ужин с игроками и тренерским штабом красно-белых. В беседе с порталом "Спорт-Экспресс" он поделился эмоциями от этого вечера.

"Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов. Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на моё приглашение", — признался Федун.