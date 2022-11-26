Федун провёл "очень трогательный" прощальный ужин с футболистами "Спартака"
Экс-владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун провёл прощальный ужин с игроками и тренерским штабом красно-белых. В беседе с порталом "Спорт-Экспресс" он поделился эмоциями от этого вечера.
"Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов. Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на моё приглашение", — признался Федун.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба. Новым председателем совета директоров "Спартака" стал вице-президент "ЛУКойла" Александр Матыцын.
ТАСС / Олег Бухарев