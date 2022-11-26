Польшу заподозрили в планах активнее вытеснять беженцев в Белоруссию

"Наверняка польские военные уже готовят информационные вбросы о том, что на белорусской стороне границы они видели 901 беженца... Польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Погранкомитета.

Речь идёт о 901 беженце, которые в этом году должны быть возвращены в Польшу из других стран Евросоюза. Так, 353 из них уже находятся на территории государства, а ещё 548 прибудут до конца года. Варшава намеренно нарушает процедуру ходатайств, так как все зарегистрированные иностранцы должны находиться на её территории, заявили в Погранкомитете.