Польшу заподозрили в планах активнее вытеснять беженцев в Белоруссию
В Погранкомитете Белоруссии считают, что Польша будет активнее вытеснять беженцев
Со стороны Польши вскоре могут участиться акты вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, считают в Погранкомитете республики. По данным ведомства, соседи уже, вероятно, готовят соответствующие фейки.
"Наверняка польские военные уже готовят информационные вбросы о том, что на белорусской стороне границы они видели 901 беженца... Польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Погранкомитета.
Речь идёт о 901 беженце, которые в этом году должны быть возвращены в Польшу из других стран Евросоюза. Так, 353 из них уже находятся на территории государства, а ещё 548 прибудут до конца года. Варшава намеренно нарушает процедуру ходатайств, так как все зарегистрированные иностранцы должны находиться на её территории, заявили в Погранкомитете.
Ранее на границе Польши и Белоруссии было найдено тело гражданина Ирака. По словам белорусских пограничников, тело было перемещено с территории соседнего государства.
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