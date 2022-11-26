Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола стал бы преждевременным. Такое мнение высказал бывший министр спорта, экс-президент РФС Виталий Мутко.

"На мой взгляд, переход в АКФ преждевременный. Зачем нам туда, если оттуда федерации стремятся попасть в Европу? Уровень футбола там совсем другой", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

При этом, по словам Мутко, на такой вопрос должны отвечать специалисты РФС, которым нужно выходить на первый план и рассказывать о видении ситуации, а не прятаться, ведь всё зависит только от них.

Само же отстранение России экс-министр спорта считает абсолютно политизированным, на что предыдущее поколение руководителей мирового спорта никогда бы не пошло. Перед российскими функционерами сейчас стоит задача сделать всё, чтобы футбол оставался конкурентным как минимум внутри страны, а сборная должна собираться и играть, уверен Мутко.