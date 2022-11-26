Экс-офицер ЦРУ раскрыл опасный манёвр Зеленского

Действия Киева после падения ракеты на территории Польши указывают на желание президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в конфликт, таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди.

Он подчеркнул, что заявления о российском происхождении ракеты были необоснованными, так как траектория её полёта отслеживалась. Более того, подобных снарядов и вовсе нет в арсенале ВС РФ.