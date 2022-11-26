Экс-офицер ЦРУ раскрыл опасный манёвр Зеленского
Экс-офицер ЦРУ Джиральди указал на опасные попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт
Действия Киева после падения ракеты на территории Польши указывают на желание президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в конфликт, таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди.
Он подчеркнул, что заявления о российском происхождении ракеты были необоснованными, так как траектория её полёта отслеживалась. Более того, подобных снарядов и вовсе нет в арсенале ВС РФ.
"Зеленский хотел обратиться к НАТО со словами о том, что это нарушение пятой статьи устава НАТО. Нападение на члена альянса, следовательно, все члены НАТО должны выступить против агрессора, то есть развязать полномасштабную войну против России", — объяснил Джиральди.
Лайф писал, что 15 октября стало известно о падении ракеты на территории Польши, граничащей с Украиной, в результате чего погибло два человека. Позже выяснилось, что это была ракета украинского комплекса ПВО С-300, с чем согласились в Варшаве. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракета может принадлежать РФ.