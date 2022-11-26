Миф развенчан: Чем "элитный" витамин С отличается от жёлтых аскорбинок

Стоимость витаминов не всегда говорит о лучшем качестве их состава, зачастую речь идёт просто о дозировке. О нюансах в выборе дорогих и дешёвых препаратов рассказал Лайфу эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"На самом деле принципиальной разницы между жёлтым драже аскорбиновой кислоты, которая стоит, по-моему, порядка 50 рублей за упаковку, и дорогими витаминами типа "Солгара" нет. Это тот же самый витамин С. Единственная разница — в дозировке", — сказал он.

По словам эксперта, витамин C от бренда Solgar продаётся в капсулах по 1000 мг, то есть один грамм аскорбиновой кислоты на таблетку, а в одной жёлтой аскорбинке — 50 мг. Таким образом, одна капсула приравнивается к 20 шарикам. При этом Беспалов напомнил, что суточная потребность в аскорбиновой кислоте зависит от возраста человека (от 50 до 125 мг в сутки) и в таком случае однократный приём одного грамма уже не подходит, пояснил фармацевт.

"Весь этот объём витамина С на пользу организма не пойдёт, он будет выводиться в изменённом или неизменённом виде почками и другими органами. А вред от этого продукта может быть вполне ощутимый. Во-первых, это кислота в прямом смысле этого слова. Как любая кислота, это довольно агрессивное вещество, которое раздражает слизистую и наносит вред ЖКТ", — напомнил Беспалов.

Кроме того, витамин C в таких количествах может приводить к закислению мочи и мочекаменной болезни. Таким образом, приём аскорбинки в больших дозировках оправдан только в исключительных случаях, например при восстановлении после тяжёлых заболеваний или при цинге, резюмировал специалист.