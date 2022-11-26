Врач назвала безопасные для фигуры перекусы и способы снизить аппетит

Как известно, в холодное время года человек сталкивается с повышенным аппетитом. Чтобы не набрать в весе в этот период, многие прибегают к различным диетам и отказывают себе в удовольствии полакомиться любимыми блюдами. Как рассказала в беседе с Лайфом врач-диетолог Елена Соломатина, существуют безопасные способы снизить аппетит без жёстких ограничений.

"Когда наступают холода, инстинкт подсказывает, что требуется больше калорий, нужно запасти жирок. Но наша задача не запасать жирок, а максимально быть сытыми длительное время, чтобы была энергия. И поэтому никакие диеты и вегетарианские продукты нам не нужны. Нам нужен белок, овощи и сложные углеводы, чтобы надолго насыщали нас энергией", — пояснила медик.

В зимнее меню должны входить супы: они помогут и насытиться, и согреться. Фото ©

По её словам, зимой еда должна быть объёмной и тёплой. Речь идёт об овощных супах, после приёма которых организм сразу же согревается. Супы могут быть со сливками, сметаной или другими жирами, продолжила врач. В рацион можно добавить жирную рыбу, которая, как известно, содержит витамин D, или печень трески.

В состав зимнего меню также можно включить и сало — примерно 30 граммов с чёрным хлебом надолго насыщают организм. Снижают аппетит и углеводы, например спагетти аль денте. Однако от сладостей стоит отказаться, так как они лишь усиливают аппетит.

Крайне важно не забывать соблюдать питьевой режим: каждый час нужно выпивать половину стакана воды. Фото

"Нельзя делать большие перерывы между едой. Основной акцент делаем на утро. Три полноценных приёма пищи и плюс небольшие перекусы. И питьевой режим обязательно — каждые полчаса-час по полстаканчика воды", — резюмировала медик.