Первые электромобили "Арго" могут появиться в России весной

Российский автоконцерн "Соллерс" планирует произвести первые образцы лёгких коммерческих электрокаров (LCV) "Арго" уже в мае 2023 года. Об этом сообщила журналистам замглавы компании Зоя Каика.

"Первые опытные образцы "Арго", <…> электрические, в мае будут произведены", — приводит её слова ТАСС. При этом Каика отметила, что о полноценном серийном производстве этой линейки электромобилей говорить пока рано.

"Соллерс Арго" — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Основными его преимуществами являются компактность, отличная манёвренность, низкая высота погрузки, а также возможность въезда в центр крупных городов.