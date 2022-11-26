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26 ноября, 14:31

Первые электромобили "Арго" могут появиться в России весной

"Соллерс" анонсировал выпуск первых коммерческих электрокаров "Арго" весной 2023 года

Российский автоконцерн "Соллерс" планирует произвести первые образцы лёгких коммерческих электрокаров (LCV) "Арго" уже в мае 2023 года. Об этом сообщила журналистам замглавы компании Зоя Каика.

"Первые опытные образцы "Арго", <…> электрические, в мае будут произведены", — приводит её слова ТАСС. При этом Каика отметила, что о полноценном серийном производстве этой линейки электромобилей говорить пока рано.

"Соллерс Арго" — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Основными его преимуществами являются компактность, отличная манёвренность, низкая высота погрузки, а также возможность въезда в центр крупных городов.

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Глава "Соллерс Авто" Николай Соболев анонсировал запуск нового автомобильного бренда в сентябре текущего года на Восточном экономическом форуме. Тогда же создатель "соллерса" выразил надежду на то, что компания уже скоро сможет представить свои новые проекты.

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Sollers

Ирина Фальке
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