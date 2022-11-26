Премьер Бельгии подписал декларацию в поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро подписали в Киеве декларацию о поддержке вступления Незалежной в Евросоюз и НАТО. Украинский лидер отметил, что страна обязательно добьётся поставленных перед собой целей.

"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в ЕС и НАТО. Обязательно мы получим этот важный для нас результат", — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, в ходе встречи с Кро обсуждались вопросы расширения военной помощи Украине и передачи ей электрогенераторов. Он также отметил, что Бельгия — лидер в вопросе замораживания российских активов. В свою очередь Кро пообещал Киеву топливо, пулемёты и самоходные пушки.