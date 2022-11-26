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26 ноября, 14:50

У Ан-24 лопнули шасси после экстренного торможения из-за грузовика в аэропорту Охотска

<p>Лопнувшие шасси у Ан-24 в Охотске. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/dvtproc/225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дальневосточной транспортной прокуратуры</a></p>

Лопнувшие шасси у Ан-24 в Охотске. Обложка © Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

В аэропорту Охотска у самолёта Ан-24 лопнули шасси в результате экстренного торможения из-за грузовика возле взлётно-посадочной полосы. Проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Воздушное судно выполняло чартерный рейс в Хабаровск. Предварительно, командир самолёта применил экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлётно-посадочной полосы.

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На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации, никто из них не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие. В ходе проверки ведомство даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта.

Ранее Лайф сообщал, что при посадке в Иркутске у лайнера Airbus А320 "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса. Самолёт следовал из Душанбе, на его борту находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. Судно, как и люди, не получило каких-либо повреждений. Работа воздушной гавани была приостановлена.

Артур Лапсаков

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