У Ан-24 лопнули шасси после экстренного торможения из-за грузовика в аэропорту Охотска
Лопнувшие шасси у Ан-24 в Охотске. Обложка © Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры
В аэропорту Охотска у самолёта Ан-24 лопнули шасси в результате экстренного торможения из-за грузовика возле взлётно-посадочной полосы. Проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Воздушное судно выполняло чартерный рейс в Хабаровск. Предварительно, командир самолёта применил экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлётно-посадочной полосы.
На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации, никто из них не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие. В ходе проверки ведомство даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта.
Ранее Лайф сообщал, что при посадке в Иркутске у лайнера Airbus А320 "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса. Самолёт следовал из Душанбе, на его борту находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. Судно, как и люди, не получило каких-либо повреждений. Работа воздушной гавани была приостановлена.