У Ан-24 лопнули шасси после экстренного торможения из-за грузовика в аэропорту Охотска

В аэропорту Охотска у самолёта Ан-24 лопнули шасси в результате экстренного торможения из-за грузовика возле взлётно-посадочной полосы. Проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Воздушное судно выполняло чартерный рейс в Хабаровск. Предварительно, командир самолёта применил экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлётно-посадочной полосы.

На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации, никто из них не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие. В ходе проверки ведомство даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта.