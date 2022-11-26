Стали известны причина и обстоятельства смерти министра иностранных дел Белоруссии

По данным белорусского издания, сердечный приступ случился у главы МИД, когда он был у себя дома в Дроздах. Газета пишет, что Макей пренебрёг плохим самочувствием и вовремя не обратился за медицинской помощью. Завтра дипломат собирался пойти в театр на постановку своей супруги — актрисы Веры Поляковой-Макей.