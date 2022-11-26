Стали известны причина и обстоятельства смерти министра иностранных дел Белоруссии
СМИ: У министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея случился инфаркт
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался сегодня в результате инфаркта, пишет "Наша Нива".
По данным белорусского издания, сердечный приступ случился у главы МИД, когда он был у себя дома в Дроздах. Газета пишет, что Макей пренебрёг плохим самочувствием и вовремя не обратился за медицинской помощью. Завтра дипломат собирался пойти в театр на постановку своей супруги — актрисы Веры Поляковой-Макей.
О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно несколькими часами ранее. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Макея профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.
ТАСС / POOL / Александр Кряжев