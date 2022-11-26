Лукашенко выразил соболезнования семье умершего министра иностранных дел Белоруссии
Александр Лукашенко и Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам министра иностранных дел республики Владимира Макея, который скоропостижно скончался сегодня.
"Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея", — сообщается на сайте главы государства.
О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно несколькими часами ранее. Он занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Макея профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.