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26 ноября, 16:00

Лукашенко выразил соболезнования семье умершего министра иностранных дел Белоруссии

<p>Александр Лукашенко и Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин</p>

Александр Лукашенко и Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам министра иностранных дел республики Владимира Макея, который скоропостижно скончался сегодня.

"Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея", — сообщается на сайте главы государства.

В Посольстве РФ назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии невосполнимой утратой

В Посольстве РФ назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии невосполнимой утратой

О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно несколькими часами ранее. Он занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Макея профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.

Андрей Бражников

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