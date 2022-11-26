В Посольстве РФ назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии невосполнимой утратой

В Посольстве РФ в Минске назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея невосполнимой утратой. Там отметили его большой вклад в укрепление отношений между странами.

"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел РБ Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства", — написали в дипмиссии.

Там назвали Макея признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны. В Посольстве РФ подчеркнули, что министр твёрдо и эффективно отстаивал интересы республики на международных площадках.