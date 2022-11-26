Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 15:27

В Посольстве РФ назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии невосполнимой утратой

<p>Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В Посольстве РФ в Минске назвали смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея невосполнимой утратой. Там отметили его большой вклад в укрепление отношений между странами.

"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел РБ Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства", — написали в дипмиссии.

Там назвали Макея признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны. В Посольстве РФ подчеркнули, что министр твёрдо и эффективно отстаивал интересы республики на международных площадках.

В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом

В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом

О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно сегодня. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000 году был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008-м возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Макея профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров