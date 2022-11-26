Москвичам предсказали январские морозы на следующей неделе

К середине следующей недели температура в Москве достигнет январских значений и ослабевать начнёт лишь к её концу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как он уточнил в телеграм-канале, несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в столичном регионе наблюдается облачная погода с небольшим снегом. Подобная погода сохранится и в воскресенье, и в понедельник, а температура будет близка к норме: минус четыре – минус шесть ночью и до четырёх градусов мороза днём.

"А вот со вторника синоптическая ситуация изменится. На погоду окажет влияние антициклон с востока. Наполненный холодным арктическим воздухом, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки. При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придётся на среду, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям: -12...-14 ночью и -7...-9 днём", — написал метеоролог.

Ослабевать морозы начнут лишь к концу рабочей недели, добавил Леус. Предварительный прогноз показывает, что в выходные очередной циклон принесёт в Москву облака и небольшой снег и вернёт температуру в рамки климатической нормы.