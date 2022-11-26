В ФРГ заявили о попадании немецкой экономики в американские клещи

Американская внешняя политика загнала в клещи немецкую экономику, пишет издание Focus Online. По словам Габора Штайнгарта, автора материала, причинами этого являются два аспекта.

"Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что в свою очередь оказывает давление на немецкие компании", — пишет обозреватель.

Второй аспект касается санкций против китайских полупроводников, которые вынуждают немецкие компании пересматривать своё сотрудничество с КНР. Штайнгарт считает, что Штаты таким образом показывают намерение обеспечить своё благосостояние за счёт Европы и Китая.

"В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли", — подчеркнул автор.

Подобная политика США воспринимается в ФРГ по-разному, отмечает автор. Канцлер Олаф Шольц и министр экономики и климата Роберт Хабек, например, заявили, что дела с Китаем, как раньше, вести теперь не получится. А вот глава немецкого объединения промышленников Зигфрид Руссвурм не увидел причин сокращения сотрудничества.