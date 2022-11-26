Макрон отметил важность продления зерновой сделки на 120 дней
Франция выступает за продолжение выполнения зерновой сделки и готова спонсировать доставку зерна с Украины в нуждающиеся страны, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в видеообращении, опубликованном в "Твиттере".
"Продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней по итогам переговоров под эгидой ООН при посредничестве Турции необходимо для поддержки уязвимых стран. Она должна продолжаться", — сказал он.
Макрон отметил, что Франция продолжит поддерживать и другие операции по вывозу продовольствия с Украины, в частности через "маршруты солидарности", организованные при участии Евросоюза. По словам Макрона, таким способом уже удалось вывезти 15 млн тонн зерновых.
Президент Франции добавил, что в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Париж вносит вклад в размере 14 млн долларов для обеспечения поставки 25 тысяч тонн пшеницы "бесплатно переданных Украиной Сомали".
"Сегодня я бы хотел объявить о внесении дополнительных шести млн евро на транспортировку и распространение ВПП зерновых с Украины в Йемене и Судане. Мы готовы продолжить нашу финансовую поддержку других операций ВПП, как и наши партнёры", — уточнил Макрон.
Как сообщал Лайф, 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, таких претензий не прозвучало.
Twitter / @EmmanuelMacron