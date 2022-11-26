Макрон отметил важность продления зерновой сделки на 120 дней

Франция выступает за продолжение выполнения зерновой сделки и готова спонсировать доставку зерна с Украины в нуждающиеся страны, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в видеообращении, опубликованном в "Твиттере".

"Продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней по итогам переговоров под эгидой ООН при посредничестве Турции необходимо для поддержки уязвимых стран. Она должна продолжаться", — сказал он.

Макрон отметил, что Франция продолжит поддерживать и другие операции по вывозу продовольствия с Украины, в частности через "маршруты солидарности", организованные при участии Евросоюза. По словам Макрона, таким способом уже удалось вывезти 15 млн тонн зерновых.

Президент Франции добавил, что в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Париж вносит вклад в размере 14 млн долларов для обеспечения поставки 25 тысяч тонн пшеницы "бесплатно переданных Украиной Сомали".