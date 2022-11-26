"Дошло наконец?": Британцев рассмешила запоздалая реакция ЕС на "трюк Байдена" на Украине
Читателей Daily Mail удивило запоздалое осознание ЕС выгоды от украинского кризиса для США
Читатели британского издания Daily Mail удивились запоздалой реакции европейских чиновников на очевидную заинтересованность США в продолжении конфликта на Украине. Их рассмешило признание высокопоставленного чиновника в интервью Politico о том, что Брюссель начал подозревать Вашингтон в наживе на ситуации за счёт продажи оружия и газа по завышенным ценам.
"Дошло наконец? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию", — написал один комментатор.
"Две мировые войны в Европе были очень хорошим бизнесом для американцев. Они научились этому трюку много лет назад", — продолжил второй.
Другие считают, что США — не союзник Европы, а сам Вашингтон исходит исключительно из своих интересов.
"Конечно, США и администрация Байдена далеко не союзники ЕС", — заметил другой читатель.
"Вашингтон больше не союзник даже самим Соединённым Штатам", — подхватил ещё один британец.
"Каждый шаг Вашингтона обусловлен их собственными интересами. Неужели никто никогда этого не замечал?" — вопрошает последний.
Напомним, согласно информации Politico, Европа обвинила США в наживе на конфликте на Украине. Так, Штаты получают сверхприбыль от продажи Киеву оружия по завышенным ценам, а также продают Европе дорогой газ.
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