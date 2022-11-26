"Дошло наконец?": Британцев рассмешила запоздалая реакция ЕС на "трюк Байдена" на Украине

Читатели британского издания Daily Mail удивились запоздалой реакции европейских чиновников на очевидную заинтересованность США в продолжении конфликта на Украине. Их рассмешило признание высокопоставленного чиновника в интервью Politico о том, что Брюссель начал подозревать Вашингтон в наживе на ситуации за счёт продажи оружия и газа по завышенным ценам.

"Дошло наконец? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию", — написал один комментатор.

"Две мировые войны в Европе были очень хорошим бизнесом для американцев. Они научились этому трюку много лет назад", — продолжил второй.

Другие считают, что США — не союзник Европы, а сам Вашингтон исходит исключительно из своих интересов.

"Конечно, США и администрация Байдена далеко не союзники ЕС", — заметил другой читатель.

"Вашингтон больше не союзник даже самим Соединённым Штатам", — подхватил ещё один британец.

"Каждый шаг Вашингтона обусловлен их собственными интересами. Неужели никто никогда этого не замечал?" — вопрошает последний.