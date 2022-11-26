Сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 2:0
Сборная Польши обыграла со счётом 2:0 национальную команду Саудовской Аравии в ходе матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра прошла в субботу на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Дохе — столице государства.
Забитыми мячами отличились Пётр Зелиньский (39-я минута) и Роберт Левандовский (82-я минута). При этом полузащитник сборной Саудовской Аравии Салем аль-Давсари не смог реализовать пенальти на первой добавочной минуте первого тайма.
Ранее сборная Сербии проиграла команде Бразилии со счётом 0:2 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022, который проходит в Катаре.
ТАСС / Zuma / Lukasz Grochala / Cyfrasport