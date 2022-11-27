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Опубликовано 27 ноября 2022, 08:37
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Российский военный описал жёсткие условия содержания пленных во Львове

Российский военный рассказал о жёстких условиях содержания пленных бойцами ВСУ во Львове

Девять российских военных после вызволения из украинского плена 26 ноября рассказали, как к ним относились представители ВСУ. Один из солдат говорит на опубликованных Минобороны РФ кадрах, что во Львове их приняли жёстко.

Российский военный — о жёстком приёме ВСУ в плену во Львове. Видео © LIFE

"Во Львове приняли нас жёстко как бы. Мы сидели на коленях, руки за спину, голову вниз... На душе всё нормально. Скоро увижу семью, детей, живой вернулся", — сказал боец и поблагодарил Министерство обороны РФ за вызволение из плена.

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О возвращении из украинского плена девяти российских военных стало известно накануне. Как сообщили в Минобороны РФ, им грозила смертельная опасность. Это был третий обмен военнопленными с Украиной за минувшие три дня.

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Евгения Колесникова
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