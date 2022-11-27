Девять российских военных после вызволения из украинского плена 26 ноября рассказали, как к ним относились представители ВСУ. Один из солдат говорит на опубликованных Минобороны РФ кадрах, что во Львове их приняли жёстко.

"Во Львове приняли нас жёстко как бы. Мы сидели на коленях, руки за спину, голову вниз... На душе всё нормально. Скоро увижу семью, детей, живой вернулся", — сказал боец и поблагодарил Министерство обороны РФ за вызволение из плена.