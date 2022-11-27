Сотни морпехов получили награды за участие в СВО

За время российской спецоперации на Украине сотни морских пехотинцев ВМФ РФ были удостоены государственных наград. Об этом по случаю 317-й годовщины со дня образования морской пехоты сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За время участия в специальной военной операции сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами", — говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметил в своём поздравлении главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, именно на подразделения морской пехоты возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач.

"Сегодня подразделения морской пехоты успешно решают сложные боевые задачи в условиях проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины. Проявляют массовый героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа", — отмечается в поздравлении главкома, текст которого приводится Минобороны РФ.