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26 ноября, 22:07

Сотни морпехов получили награды за участие в СВО

Минобороны РФ: За время СВО сотни морских пехотинцев удостоены государственных наград

За время российской спецоперации на Украине сотни морских пехотинцев ВМФ РФ были удостоены государственных наград. Об этом по случаю 317-й годовщины со дня образования морской пехоты сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За время участия в специальной военной операции сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами", — говорится в сообщении военного ведомства.

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Как отметил в своём поздравлении главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, именно на подразделения морской пехоты возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач.

"Сегодня подразделения морской пехоты успешно решают сложные боевые задачи в условиях проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины. Проявляют массовый героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа", — отмечается в поздравлении главкома, текст которого приводится Минобороны РФ.

А ранее замглавкома ВМФ РФ Виктор Астапов рассказал, как российским пехотинцам удалось перехитрить украинских бойцов и освободить Бердянск.

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VK / Минобороны России

Иван Косицын

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