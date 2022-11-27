Филипп Лам раскритиковал главу ФИФА за слова о Европе

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в еврофобии из-за его заявлений в преддверии старта чемпионата мира в Катаре.

"Чемпионат мира начался с еврофобского тона. Президент ФИФА Джанни Инфантино обвинил представителей Европы в высокомерии, двойных стандартах и эгоцентризме. Он упустил только один момент: центр футбола сейчас находится в Европе со всех точек зрения. Только тут можно провести карьеру на топ-уровне", — написал Лам в колонке для The Guardian.

Футболист отметил, что сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая почти полностью состоят из тех, кто выступает в Премьер-лиге, Бундеслиге, Ла Лиге, Лиге 1 и Серии А. По этой причине у команд с игроками из других лиг почти нет шансов ни на полуфинал чемпионата мира, ни тем более на победу. Лам также призвал европейцев прекратить обвинять азиатскую страну в отсутствии моральных принципов.