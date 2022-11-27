Корабль Cargo Dragon 2 с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде
Американская компания SpaceX произвела запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС. Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 14:20 по времени Восточного побережья США (22:20 мск).
Как ожидается, стыковка корабля с МКС состоится 27 ноября в 15:30 мск. Изначально запуск космического аппарата был запланирован на 22 ноября, однако он был перенесён из-за плохой погоды. На станцию в числе прочих грузов отправлены две панели более мощных солнечных батарей iROSA. Их предполагается установить на поверхности МКС 29 ноября и 3 декабря во время выхода американских астронавтов в открытый космос.
В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были развёрнуты ещё в 2000 году. Ведомство пока намерено смонтировать шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 килограммов. Первые две из них уже были установлены в июне 2021 года. Кроме того, корабль Cargo Dragon 2 должен доставить оборудование и семена для экспериментов по выращиванию низкорослых помидоров с прицелом на будущие длительные космические путешествия.
Напомним, 28 октября грузовой корабль "Прогресс МС-21" совершил стыковку с МКС. "Союз-2.1а" с кораблём стартовал с космодрома Байконур 26 октября. "Прогресс" прибыл на станцию с более чем 2,5 тонны грузов.
ТАСС / Zuma