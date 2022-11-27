Корабль Cargo Dragon 2 с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде

Американская компания SpaceX произвела запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС. Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 14:20 по времени Восточного побережья США (22:20 мск).

Как ожидается, стыковка корабля с МКС состоится 27 ноября в 15:30 мск. Изначально запуск космического аппарата был запланирован на 22 ноября, однако он был перенесён из-за плохой погоды. На станцию в числе прочих грузов отправлены две панели более мощных солнечных батарей iROSA. Их предполагается установить на поверхности МКС 29 ноября и 3 декабря во время выхода американских астронавтов в открытый космос.