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26 ноября, 20:44

В Астане полиция пресекла несанкционированный митинг с участием 300 человек

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о пресечении несанкционированного митинга в Астане с участием 300 человек.

В сообщении ведомства говорится, что в ночном клубе города вечером было организовано культурно-массовое мероприятие для молодёжи. Организатором выступил бизнесмен, привлёкший 300 молодых людей. Он сообщил собравшимся "заведомо ложную информацию" и призвал их к незаконному шествию "для достижения личных противоправных целей".

В результате был грубо нарушен общественный порядок. Как сообщает МВД, участники мероприятия создали препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.

"На требования полиции прекратить незаконную акцию её участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок", — гласит релиз пресс-службы ведомства.

Полицейским для обеспечения безопасности жителей пришлось принять меры. Участники шествия оказали правоохранителям сопротивление. Как сообщили в пресс-службе, виновные уже установлены и доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.

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Twitter / SergAibertich

Дмитрий Алексиевич

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