В Астане полиция пресекла несанкционированный митинг с участием 300 человек
Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о пресечении несанкционированного митинга в Астане с участием 300 человек.
В сообщении ведомства говорится, что в ночном клубе города вечером было организовано культурно-массовое мероприятие для молодёжи. Организатором выступил бизнесмен, привлёкший 300 молодых людей. Он сообщил собравшимся "заведомо ложную информацию" и призвал их к незаконному шествию "для достижения личных противоправных целей".
В результате был грубо нарушен общественный порядок. Как сообщает МВД, участники мероприятия создали препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.
"На требования полиции прекратить незаконную акцию её участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок", — гласит релиз пресс-службы ведомства.
Полицейским для обеспечения безопасности жителей пришлось принять меры. Участники шествия оказали правоохранителям сопротивление. Как сообщили в пресс-службе, виновные уже установлены и доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее Лайф сообщал, что одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости.
Twitter / SergAibertich