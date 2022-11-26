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26 ноября, 20:18

Anadolu: Двое турецких военных погибли в ходе операции в Сирии и Ираке

Двое турецких военнослужащих погибли во время операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке. Эту информацию распространило агентство Anadolu.

По его данным, после этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прервал участие в совместной с президентом Тайипом Эрдоганом программе в Конье. В настоящее время он проводит заседание в штаб-квартире сухопутных войск в турецкой столице.

Турецкий военный погиб в операции против курдов

Турецкий военный погиб в операции против курдов

В последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".

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ТАСС / ЕРА / Yahya Nemah

Юлия Коновалова

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