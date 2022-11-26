Anadolu: Двое турецких военных погибли в ходе операции в Сирии и Ираке

Двое турецких военнослужащих погибли во время операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке. Эту информацию распространило агентство Anadolu.

По его данным, после этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прервал участие в совместной с президентом Тайипом Эрдоганом программе в Конье. В настоящее время он проводит заседание в штаб-квартире сухопутных войск в турецкой столице.