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26 ноября, 19:41

У СБУ в крымско-татарской общине Херсона был внедрённый агент Арслан

РИА "Новости": СБУ внедряла агентов в общину крымских татар, чтобы не допустить создания автономии

Украинская служба безопасности внедряла в крымско-татарскую общину на Украине агентов, чтобы контролировать её деятельность, а также действия главы Меджлиса крымско-татарского народа* Чубарова. Об этом со ссылкой на документы СБУ сообщает РИА "Новости".

Согласно публикации, активность Чубарова вызывала подозрения у СБУ, и в организации пытались не допустить усиления его влияния на региональные власти Херсонской области.

Один из документов подтверждает, что внедрённый агент СБУ Арслан предоставил сведения о том, что деятельность активистов крымско-татарской общины Херсона направлена на "распространение идей автономизма и сепаратизма".

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* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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