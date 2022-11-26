Украинская служба безопасности внедряла в крымско-татарскую общину на Украине агентов, чтобы контролировать её деятельность, а также действия главы Меджлиса крымско-татарского народа* Чубарова. Об этом со ссылкой на документы СБУ сообщает РИА "Новости".

Согласно публикации, активность Чубарова вызывала подозрения у СБУ, и в организации пытались не допустить усиления его влияния на региональные власти Херсонской области.

Один из документов подтверждает, что внедрённый агент СБУ Арслан предоставил сведения о том, что деятельность активистов крымско-татарской общины Херсона направлена на "распространение идей автономизма и сепаратизма".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет освобождён от неонацистского режима. По его словам, люди заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.