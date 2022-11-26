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26 ноября, 18:55

Франция досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре после победы над Данией

Франция обыграла Данию и стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Франции обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча, которая состоялась на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:1.

В составе французов двумя забитыми мячами отметился Килиан Мбаппе (61-я, 86-я минуты). У датчан гол забил Андреас Кристенсен (68-я).

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Ранее в этой группе Австралия минимально переиграла Тунис. В турнирной таблице группы D сборная Франции занимает первое место, набрав шесть очков. Таким образом, команда стала первой сборной, обеспечившей себе место в плей-офф мундиаля. Далее в таблице расположились команды Австралии (3 очка), Дании (1) и Туниса (1). В заключительном туре группового этапа Франция 30 ноября сыграет с Тунисом, а Австралия в тот же день встретится с Данией.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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