Мать-героиня из Подмосковья рассказала, как смогла вырастить 17 детей
Мать-героиня Татьяна Салтыкова из Подмосковья раскрыла секрет счастливой семейной жизни
Жительница Орехова-Зуева Татьяна Салтыкова, родившая и воспитавшая 17 детей. Обложка © Официальный сайт Орехово-Зуевского городского округа
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" ещё семи россиянкам. Телеканал "360" рассказал историю одной из них. У 61-летней Татьяны Салтыковой из Московской области с мужем Николаем девять дочерей, восемь сыновей, самому старшему из которых уже 40 лет, а также 32 внука.
"Быть мамой — это ответственность, сколько бы ни было детей. И если их много, это ещё большая ответственность. Быть мамой — это большая честь", — рассказала мать-героиня.
По её словам, они с мужем любят детей и после свадьбы решили, что примут рождение первого как "дар Бога". Татьяна признаётся, что все они желанные, хоть и воспитывать такое потомство — большой труд.
"Большинство сыновей и дочерей живут рядом с нами, поэтому мы часто встречаемся и проводим много времени вместе. Дети дарят мне в свой день рождения цветы и благодарят за жизнь. Очень радуюсь тому, как они относятся к нам. Ведь это всё и есть плод наших стараний и любви", — говорит она.
Поручение подготовить проект указа о возвращении почётного звания "Мать-героиня" Владимир Путин дал 15 июня. Награда была учреждена в августе. Её будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Сегодня Путин присвоил почётное звание семи россиянкам.