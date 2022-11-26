Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 18:35

Мать-героиня из Подмосковья рассказала, как смогла вырастить 17 детей

Мать-героиня Татьяна Салтыкова из Подмосковья раскрыла секрет счастливой семейной жизни

<p>Жительница Орехова-Зуева Татьяна Салтыкова, родившая и воспитавшая 17 детей. Обложка © <a href="https://ozmo.ru/article/samaya-bolshaya-semya-podmoskovya-iz-drezny-otmetila-rubinovuyu-svadbu-206159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Орехово-Зуевского городского округа</a></p>

Жительница Орехова-Зуева Татьяна Салтыкова, родившая и воспитавшая 17 детей. Обложка © Официальный сайт Орехово-Зуевского городского округа

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" ещё семи россиянкам. Телеканал "360" рассказал историю одной из них. У 61-летней Татьяны Салтыковой из Московской области с мужем Николаем девять дочерей, восемь сыновей, самому старшему из которых уже 40 лет, а также 32 внука.

"Быть мамой — это ответственность, сколько бы ни было детей. И если их много, это ещё большая ответственность. Быть мамой — это большая честь", рассказала мать-героиня.

По её словам, они с мужем любят детей и после свадьбы решили, что примут рождение первого как "дар Бога". Татьяна признаётся, что все они желанные, хоть и воспитывать такое потомство — большой труд.

"Большинство сыновей и дочерей живут рядом с нами, поэтому мы часто встречаемся и проводим много времени вместе. Дети дарят мне в свой день рождения цветы и благодарят за жизнь. Очень радуюсь тому, как они относятся к нам. Ведь это всё и есть плод наших стараний и любви", говорит она.

Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых — жена Кадырова

Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых — жена Кадырова

Поручение подготовить проект указа о возвращении почётного звания "Мать-героиня" Владимир Путин дал 15 июня. Награда была учреждена в августе. Её будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Сегодня Путин присвоил почётное звание семи россиянкам.

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Дети
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров