Мать-героиня из Подмосковья рассказала, как смогла вырастить 17 детей

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" ещё семи россиянкам. Телеканал "360" рассказал историю одной из них. У 61-летней Татьяны Салтыковой из Московской области с мужем Николаем девять дочерей, восемь сыновей, самому старшему из которых уже 40 лет, а также 32 внука.

"Быть мамой — это ответственность, сколько бы ни было детей. И если их много, это ещё большая ответственность. Быть мамой — это большая честь", — рассказала мать-героиня.

По её словам, они с мужем любят детей и после свадьбы решили, что примут рождение первого как "дар Бога". Татьяна признаётся, что все они желанные, хоть и воспитывать такое потомство — большой труд.