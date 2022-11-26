Болгарские женщины устроили в 20 городах акции против поддержки Украины

В более чем 20 городах Болгарии прошла общенациональная гражданская акция "Матери против войны". В Софии, столице страны, напротив здания парламента собралось несколько сотен человек. Они заявляют, что решение об оказании военной помощи Украине должно быть оспорено в конституционном суде, а правительству следует выступить с мирной инициативой.

"Доставка оружия Украине приведёт не к миру, а к эскалации напряжённости во всей Европе. Конфликт между двумя братскими народами стимулируется извне. Нас беспокоит и тот факт, что в Народном собрании Болгарии преобладают агрессивно мыслящие люди", — заявила БТА во время митинга в Свиштове активистка Татьяна Илиева.

Инициатива, с которой выступили 70 женщин, была поддержана членами политических движений, которые подписали соответствующее требование.