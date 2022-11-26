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26 ноября, 17:23

Оскароносная актриса и певица Айрин Кара найдена мёртвой в своём доме

<p>Актриса и певица Айрин Кара. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Irene_Cara.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / UMG Recordings, Inc.</a></p>

Актриса и певица Айрин Кара. Фото © Wikipedia / UMG Recordings, Inc.

Американская певица, актриса и продюсер, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня" Айрин Кара найдена мёртвой в своём доме во Флориде. Причина её смерти ещё не установлена, артистке было 63 года.

"С глубокой грустью сообщаю о смерти Айрин Кары от имени её семьи", — говорится в заявлении агента певицы Джудит Муз, размещённом на странице исполнительницы в "Твиттере".

А ранее сегодня стало известно о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал министра профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена его скоропостижной смертью.

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Андрей Бражников

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