Оскароносная актриса и певица Айрин Кара найдена мёртвой в своём доме
Актриса и певица Айрин Кара. Фото © Wikipedia / UMG Recordings, Inc.
Американская певица, актриса и продюсер, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня" Айрин Кара найдена мёртвой в своём доме во Флориде. Причина её смерти ещё не установлена, артистке было 63 года.
"С глубокой грустью сообщаю о смерти Айрин Кары от имени её семьи", — говорится в заявлении агента певицы Джудит Муз, размещённом на странице исполнительницы в "Твиттере".
А ранее сегодня стало известно о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал министра профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена его скоропостижной смертью.