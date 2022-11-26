В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34
Памятник-танк в Хмельницком (Украина). Фото © Всё о Второй мировой
В украинском городе Хмельницком демонтировали памятник-танк времён СССР, который простоял в центральном сквере более 40 лет. Экспонат направили в музей, сообщил мэр Александр Симчишин.
Памятник был установлен в Хмельницком в 1967 году в честь воинских частей, освобождавших его в марте 1944-го. После полной реконструкции Т-34 передали городу в качестве подарка.
"Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", — написал Симчишин в своём телеграм-канале.
Мэр города напомнил, что танк уникален в своём роде и другого подобного экземпляра нет не только на Украине, но и в мире. Именно поэтому памятник Т-34 станет музейным экспонатом и будет напоминать об "оккупационном прошлом".
Ранее Лайф сообщал, что в начале ноября вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной тому назывались участившиеся случаи вандализма. Но позже началась подготовка к демонтажу монумента основателям Одессы. Спустя две с половиной недели демонтаж памятника Екатерине II всё же был согласован одесским горсоветом со второй попытки.
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