В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34

В украинском городе Хмельницком демонтировали памятник-танк времён СССР, который простоял в центральном сквере более 40 лет. Экспонат направили в музей, сообщил мэр Александр Симчишин.

Памятник был установлен в Хмельницком в 1967 году в честь воинских частей, освобождавших его в марте 1944-го. После полной реконструкции Т-34 передали городу в качестве подарка.

"Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", — написал Симчишин в своём телеграм-канале.