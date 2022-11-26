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26 ноября, 17:00

В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34

<p>Памятник-танк в Хмельницком (Украина). Фото © <a href="https://wwii.space/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всё о Второй мировой</a></p>

Памятник-танк в Хмельницком (Украина). Фото © Всё о Второй мировой

В украинском городе Хмельницком демонтировали памятник-танк времён СССР, который простоял в центральном сквере более 40 лет. Экспонат направили в музей, сообщил мэр Александр Симчишин.

Памятник был установлен в Хмельницком в 1967 году в честь воинских частей, освобождавших его в марте 1944-го. После полной реконструкции Т-34 передали городу в качестве подарка.

"Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", — написал Симчишин в своём телеграм-канале.

Мэр города напомнил, что танк уникален в своём роде и другого подобного экземпляра нет не только на Украине, но и в мире. Именно поэтому памятник Т-34 станет музейным экспонатом и будет напоминать об "оккупационном прошлом".

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Ранее Лайф сообщал, что в начале ноября вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной тому назывались участившиеся случаи вандализма. Но позже началась подготовка к демонтажу монумента основателям Одессы. Спустя две с половиной недели демонтаж памятника Екатерине II всё же был согласован одесским горсоветом со второй попытки.

Ирина Фальке

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