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26 ноября, 16:57

Шольц восхитился умением Путина чередовать в разговоре русский и немецкий

<p>Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото © kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора переходил с русского на немецкий язык.

"Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе", — заявил глава немецкого кабмина в интервью изданию Focus.

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Ранее Лайф писал о том, какое местоимение использует Олаф Шольц при обращении к Владимиру Путину при личном общении. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер говорит с ним на вы.

Матвей Шандрыголов

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