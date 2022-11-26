Шольц восхитился умением Путина чередовать в разговоре русский и немецкий

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора переходил с русского на немецкий язык.

"Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе", — заявил глава немецкого кабмина в интервью изданию Focus.