Шольц восхитился умением Путина чередовать в разговоре русский и немецкий
Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото © kremlin.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора переходил с русского на немецкий язык.
"Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе", — заявил глава немецкого кабмина в интервью изданию Focus.
Ранее Лайф писал о том, какое местоимение использует Олаф Шольц при обращении к Владимиру Путину при личном общении. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер говорит с ним на вы.
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