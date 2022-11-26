В допинг-пробе волейболиста Бутько нашли то же вещество, что и у Валиевой

В допинг-пробе олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько обнаружили триметазидин (препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В допинг-пробе был обнаружен триметазидин", — сказал собеседник агентства.

Александр Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной РФ, чемпионом Европы (2017), а также победителем Кубка мира (2011) и Мировой лиги (2011). Спортсмен трижды выигрывал чемпионат страны в составе казанского "Зенита", а затем перешёл в "Кузбасс". О том, что проба, сданная ещё в 2014 году, дала положительный результат, стало известно в сентябре, после чего Бутько дисквалифицировали на год. Однако запрещённое вещество могло попасть в организм волейболиста через медицинские препараты.