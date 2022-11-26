Десятки пакетов с наркотиками вынесло на пляжи Израиля

На средиземноморском побережье Израиля были обнаружены десятки пакетов с наркотиками, пишет Times of Israel со ссылкой на полицию. Так, свёртки нашли на пляжах Нагарии, Хайфы, Тират-Кармеля, Зихрон-Яакова и Гаша.

На берег Израиля выбросило десятки пакетов с гашишем. Фото © Полиция Израиля

"У пляжа Тель-Авива была обнаружена лодка с ещё 40 пакетами", — говорится в сообщении правоохранителей.

Изначально содержимое пакетов было принято за взрывчатку, поэтому их пришлось обследовать сапёрам. Последние и установили, что в пакетах может быть гашиш.