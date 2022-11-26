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26 ноября, 16:20

Десятки пакетов с наркотиками вынесло на пляжи Израиля

<p>На пляж в Израиле выбросило десятки пакетов с гашишем. Фото © Полиция Израиля</p>

На пляж в Израиле выбросило десятки пакетов с гашишем. Фото © Полиция Израиля

На средиземноморском побережье Израиля были обнаружены десятки пакетов с наркотиками, пишет Times of Israel со ссылкой на полицию. Так, свёртки нашли на пляжах Нагарии, Хайфы, Тират-Кармеля, Зихрон-Яакова и Гаша.

На берег Израиля выбросило десятки пакетов с гашишем. Фото © Полиция Израиля

На берег Израиля выбросило десятки пакетов с гашишем. Фото © Полиция Израиля

"У пляжа Тель-Авива была обнаружена лодка с ещё 40 пакетами", говорится в сообщении правоохранителей.

Изначально содержимое пакетов было принято за взрывчатку, поэтому их пришлось обследовать сапёрам. Последние и установили, что в пакетах может быть гашиш.

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Лайф писал, что российские таможенники обнаружили наркотики в коробках от детского конструктора. Сообщается, что стоимость найденных веществ оценивается в два миллиона долларов.

Матвей Шандрыголов
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