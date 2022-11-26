"Не собирается просить разрешения": Турция поставила США на место после критики из-за операции в Сирии
Турция отказалась просить у кого-либо разрешения на военные операции в Сирии
Анкара не собирается просить у кого-либо разрешения на проведение антитеррористических операций, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ответ на реакцию США на действия страны по устранению ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.
"Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны", — приводит слова Калына турецкое агентство Anadolu.
Он подчеркнул готовность Анкары обсуждать со своими союзниками по НАТО тему вызовов и угроз с целью совершения дальнейших шагов по их устранению. Со своей стороны Турция ожидает от партнёров совместных действий в данном направлении, а при отсутствии таковых, как уже заявлял Эрдоган, намерена решать проблему своими силами, сказал Калын. Представитель турецкого лидера напомнил, что Анкару пытаются критиковать страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес "наносят удары по территориям, расположенным в десятках тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциями Турции непосредственно у своих рубежей". Он назвал такую критику показателем явного противоречия в их позиции.
Как уже рассказывал Лайф, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Ассадом при возникновении "благоприятных условий".
ТАСС / AP Photo