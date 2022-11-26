Россиянин побрил налысо, избил и облил зелёнкой беременную девушку после проверки на верность
В Красноярске ревнивый сожитель избил беременную девушку и пригрозил выкинуть её в окно
Житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную девушку. Причиной нападения стали подозрения абьюзера в неверности возлюбленной. Следственный комитет и полиция уже начали проверку.
Красноярец избил девушку на четвёртом месяце беременности и записал разговор с жертвой на камеру. Видео © LIFE
Ранее судимый бойфренд посчитал, что Валерия ему изменяет, но решил проверить свои догадки и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться и развлечься. Девушка утверждает, что сразу раскусила его, но всё же решила подыграть.
В день встречи ревнивый любовник напал на несчастную с ножом около подъезда и затащил в квартиру. Там он жёстко избил жертву, а затем побрил налысо и облил зелёнкой. Свои зверства он решил задокументировать на видео, в котором обозвал девушку "животным" и пригрозил выкинуть её в окно. При этом насильник избивал её не один, в квартире был "ещё один зэк" — приятель "красноярского Отелло".
Пострадавшая находится уже на четвёртом месяце беременности, а также воспитывает маленького ребёнка, и оба от бывшего супруга. Как рассказал Лайфу знакомый Валерии, до инцидента она обвиняла сожителя в том, что "он живёт на шее у её семьи", хотя девушка встречалась с ним всего полтора месяца.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье трижды судимый школьный охранник до смерти избил напарника и лёг спать. Тело погибшего утром обнаружил замдиректора школы по хозяйственной части.
Скриншот из видео © LIFE