Россиянин побрил налысо, избил и облил зелёнкой беременную девушку после проверки на верность

Житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную девушку. Причиной нападения стали подозрения абьюзера в неверности возлюбленной. Следственный комитет и полиция уже начали проверку.

Красноярец избил девушку на четвёртом месяце беременности и записал разговор с жертвой на камеру. Видео © LIFE

Ранее судимый бойфренд посчитал, что Валерия ему изменяет, но решил проверить свои догадки и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться и развлечься. Девушка утверждает, что сразу раскусила его, но всё же решила подыграть.

В день встречи ревнивый любовник напал на несчастную с ножом около подъезда и затащил в квартиру. Там он жёстко избил жертву, а затем побрил налысо и облил зелёнкой. Свои зверства он решил задокументировать на видео, в котором обозвал девушку "животным" и пригрозил выкинуть её в окно. При этом насильник избивал её не один, в квартире был "ещё один зэк" — приятель "красноярского Отелло".

Пострадавшая находится уже на четвёртом месяце беременности, а также воспитывает маленького ребёнка, и оба от бывшего супруга. Как рассказал Лайфу знакомый Валерии, до инцидента она обвиняла сожителя в том, что "он живёт на шее у её семьи", хотя девушка встречалась с ним всего полтора месяца.