В США признали невозможность замалчивать зверства ВСУ после видео казни российских военных
Экс-сенатор Блэк: Видео казни военных РФ заставило Запад заговорить о преступлениях ВСУ
Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк изучил видео расстрела безоружных российских военнопленных бойцами ВСУ и напомнил, что подобные проявления жестокости с украинской стороны встречаются не первый раз. Разница лишь в том, что после этих кадров Запад заговорил о преступлениях Киева.
"Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев", — заявил американский политик в интервью RT и напомнил, что в начале СВО лидер украинского "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко хвастался отданным своим врачам приказом кастрировать раненых российских пленных.
Блэк подчеркнул, что "это шокирующее, кошмарное военное преступление". Экс-сенатор рассказал о ещё одном видео, на котором бойцы ВСУ в лагере военнопленных просто подходили к российским узникам и простреливали им ноги.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование, признав, что шокирующее видео, по их оценке, является подлинным.
ТАСС / AP / Roman Chop