Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк изучил видео расстрела безоружных российских военнопленных бойцами ВСУ и напомнил, что подобные проявления жестокости с украинской стороны встречаются не первый раз. Разница лишь в том, что после этих кадров Запад заговорил о преступлениях Киева.

"Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев", — заявил американский политик в интервью RT и напомнил, что в начале СВО лидер украинского "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко хвастался отданным своим врачам приказом кастрировать раненых российских пленных.