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Регион
Опубликовано 26 ноября 2022, 17:12
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На Украине ликвидирован один из начальников разведки 45-й артбригады ВСУ Андрей Павлюк

Андрей Павлюк. Обложка © Telegram / Dambiev

Андрей Павлюк. Обложка © Telegram / Dambiev

На Украине российскими войсками уничтожен начальник разведки 64-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ старший лейтенант Андрей Павлюк, пишет в своём телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев. Он был уроженцем Ивано-Франковска.

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Ранее на Украине уничтожили Гастона Бессона — одного из главных вербовщиков Украинского интернационального легиона. Солдат имел богатый боевой опыт и даже воевал в Югославии, где запомнился своим зверским отношением к сербам.

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Матвей Шандрыголов
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