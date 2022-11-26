На Украине ликвидирован один из начальников разведки 45-й артбригады ВСУ Андрей Павлюк

На Украине российскими войсками уничтожен начальник разведки 64-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ старший лейтенант Андрей Павлюк, пишет в своём телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев. Он был уроженцем Ивано-Франковска.

Ранее на Украине уничтожили Гастона Бессона — одного из главных вербовщиков Украинского интернационального легиона. Солдат имел богатый боевой опыт и даже воевал в Югославии, где запомнился своим зверским отношением к сербам.