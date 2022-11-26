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26 ноября, 17:12

На Украине ликвидирован один из начальников разведки 45-й артбригады ВСУ Андрей Павлюк

<p>Андрей Павлюк. Обложка © <a href="https://t.me/ChDambiev/20875" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Dambiev</p>

Андрей Павлюк. Обложка © Telegram / Dambiev

На Украине российскими войсками уничтожен начальник разведки 64-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ старший лейтенант Андрей Павлюк, пишет в своём телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев. Он был уроженцем Ивано-Франковска.

Под Артёмовском ликвидирован украинский неонацист Сидорко с позывным Sunset

Под Артёмовском ликвидирован украинский неонацист Сидорко с позывным Sunset

Ранее на Украине уничтожили Гастона Бессона — одного из главных вербовщиков Украинского интернационального легиона. Солдат имел богатый боевой опыт и даже воевал в Югославии, где запомнился своим зверским отношением к сербам.

Матвей Шандрыголов

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