Более 600 жителей Праги вышли на акцию против поставок оружия Украине
СМИ: Антиправительственная акция в Праге собрала 600 человек
Антиправительственная акция в Праге 26 ноября. Фото © idnes. cz
В Праге состоялась очередная антиправительственная акция, участие в ней приняли порядка 600 человек. Ключевое требование у демонстрантов остаётся неизменным — прекратить поставки оружия Украине.
Также протестующие настаивают на снижении цен на электроэнергию. Некоторые участники масштабной акции держали в руках плакаты с надписями "Стоп правительству" и "Премьер Фиала, хватит, вы разжигатель войны".
"Ораторы потребовали от правительства снижения цен на электроэнергию и прекращение её экспорта. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — сообщили в эфире Чешского радио.
Ранее жители Лейпцига и других городов ФРГ вновь вышли на митинги против действий НАТО. По мнению участников очередной акции, Берлин — это марионетка Вашингтона. Протестующие призвали пересмотреть политику в отношении Украины.