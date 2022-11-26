Более 600 жителей Праги вышли на акцию против поставок оружия Украине

В Праге состоялась очередная антиправительственная акция, участие в ней приняли порядка 600 человек. Ключевое требование у демонстрантов остаётся неизменным — прекратить поставки оружия Украине.

Также протестующие настаивают на снижении цен на электроэнергию. Некоторые участники масштабной акции держали в руках плакаты с надписями "Стоп правительству" и "Премьер Фиала, хватит, вы разжигатель войны".

"Ораторы потребовали от правительства снижения цен на электроэнергию и прекращение её экспорта. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — сообщили в эфире Чешского радио.