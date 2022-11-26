Названа страна, которая может стать новой ядерной державой

Ракетные испытания, которые проводит КНДР, могут послужить причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей. Такое мнение высказал обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли. Он отметил, что официальный Сеул имеет два ключевых аргумента в пользу развития собственной ядерной программы.

Первый — снижение доверия к Вашингтону из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США. Второй — расхождение во взглядах на политику обеспечения безопасности между Штатами и Южной Кореей. Автор материала уточнил, что для Сеула важно и дальше противостоять Северной Корее и продолжать торговлю с Китаем. В Вашингтоне в свою очередь нацелены на конкуренцию великих держав.

По мнению Келли, получение Южной Кореей ядерного статуса может быть "способом компенсировать разногласия с Америкой", но в то же время он выразил беспокойство относительно реакции других стран региона: КНДР, Китая и Японии. Зачастую появление ядерного оружия у одного государства вызывает "каскад" — нуклеаризацию стран-противников. Обозреватель напомнил, что СССР обзавёлся ядерной бомбой в ответ на действия США, Пакистан — после Индии. Келли полагает, что Япония, как и страны Юго-Восточной Азии, не станут разрабатывать ядерное оружие в ответ на его создание в Южной Корее, однако усомнился в возможной реакции КНДР и Китая.