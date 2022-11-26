США сняли эмбарго на венесуэльскую нефть

Американской нефтегазовой компании Chevron ("Шеврон") выдано разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США. Об этом говорится в лицензии, опубликованной Министерством финансов Соединённых Штатов.

"Лицензия разрешает <…> продажу, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron", — сказано в документе.