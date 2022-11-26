США сняли эмбарго на венесуэльскую нефть
Американской компании Chevron разрешили поставлять нефть из Венесуэлы в США
Американской нефтегазовой компании Chevron ("Шеврон") выдано разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США. Об этом говорится в лицензии, опубликованной Министерством финансов Соединённых Штатов.
"Лицензия разрешает <…> продажу, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron", — сказано в документе.
О намерении США обратиться к властям Венесуэлы за нефтью стало известно ещё в октябре, когда страны ОПЕК+ договорились сократить добычу топлива на два миллиона баррелей в сутки. Вашингтон пытался всячески этому помешать, но потерпел неудачу. Несмотря на призывы Штатов, страны решили продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован этим шагом.
ТАСС / EPA / MIGUEL GUTIERREZ