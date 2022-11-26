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Опубликовано 26 ноября 2022, 18:54
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Кулеба сдал страны, которые тайно поставляют оружие Украине

Глава МИД Украины Кулеба рассказал Le Parisien о тайных поставках оружия от некоторых стран

Некоторые партнёры тайно поставляют ВСУ оружие, признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien. По его словам, эти государства в официальных заявлениях отказываются предоставлять Киеву военную помощь.

"Большинство из них публично говорят "нет", но это происходит за кулисами",- объяснил Кулеба и добавил, что они не только поставляют на Украину собственное оружие, но и закупают его у третьих стран.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.

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ТАСС / AP / Craig Ruttle

Андрей Бражников
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