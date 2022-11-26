Кулеба сдал страны, которые тайно поставляют оружие Украине
Глава МИД Украины Кулеба рассказал Le Parisien о тайных поставках оружия от некоторых стран
Некоторые партнёры тайно поставляют ВСУ оружие, признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien. По его словам, эти государства в официальных заявлениях отказываются предоставлять Киеву военную помощь.
"Большинство из них публично говорят "нет", но это происходит за кулисами", –- объяснил Кулеба и добавил, что они не только поставляют на Украину собственное оружие, но и закупают его у третьих стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.
ТАСС / AP / Craig Ruttle