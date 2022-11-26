В США назвали логичный способ завершения украинского конфликта

Решению украинского конфликта мог бы поспособствовать выход из НАТО Соединённых Штатов, такое мнение высказал заместитель генпрокурора при американском президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн.

"Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", — написал Фейн в статье для The Hill.

Случай подобного аннулирования оборонительного договора политик увидел на примере отмены американо-французского договора в 1708 году, состоявшейся по решению Конгресса. Как полагает Фейн, смысл существования НАТО исчез после распада Советского Союза.

Расширение военного блока, по мнению американского экс-замгенпрокурора, стало причиной кризиса на Украине, выходом США из НАТО Конгресс "устранит экзистенциальную угрозу", которая сподвигла Москву к боевым действиям.