Французы в "Твиттере" раскритиковали своего президента Эмманюэля Макрона за обещание продолжить поддержку Киева. Один из них просветил главу государства в том, что сам украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта.

"Киевский клоун в хаки (Зеленский. — Прим. Лайфа) не хочет мира. Актёр хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" — написал один пользователь.

Другой считает, что введённые против России санкции сильно вредят Парижу.

"Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", — пишет француз.

Некоторые считают заявления Макрона враньём и прямо выразили своё несогласие с ним.

"Всё как всегда. После истечения срока ваших полномочий можете пойти работать на кафедру дезинформации", — пошутил француз.

"Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времён Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине! Вы переписываете историю по своему усмотрению", — возмутилась пользовательница.

Ещё один юзер считает, что Франция прямо заинтересована в продолжении конфликта. Другой негодует, что Зеленского не пытаются усадить за стол переговоров.

"Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", — предположил он.

Последний пользователь поинтересовался, почему Франция все последние восемь лет закрывала глаза на проблемы жителей Донбасса.

"Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса людьми?" — вопрошает он.