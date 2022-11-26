"Клоун в хаки хочет быть звездой": Макрон взбесил французов своим новым обещанием Зеленскому
Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за новое обещание Украине
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official
Французы в "Твиттере" раскритиковали своего президента Эмманюэля Макрона за обещание продолжить поддержку Киева. Один из них просветил главу государства в том, что сам украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта.
"Киевский клоун в хаки (Зеленский. — Прим. Лайфа) не хочет мира. Актёр хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" — написал один пользователь.
Другой считает, что введённые против России санкции сильно вредят Парижу.
"Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", — пишет француз.
Некоторые считают заявления Макрона враньём и прямо выразили своё несогласие с ним.
"Всё как всегда. После истечения срока ваших полномочий можете пойти работать на кафедру дезинформации", — пошутил француз.
"Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времён Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине! Вы переписываете историю по своему усмотрению", — возмутилась пользовательница.
Ещё один юзер считает, что Франция прямо заинтересована в продолжении конфликта. Другой негодует, что Зеленского не пытаются усадить за стол переговоров.
"Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", — предположил он.
Последний пользователь поинтересовался, почему Франция все последние восемь лет закрывала глаза на проблемы жителей Донбасса.
"Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса людьми?" — вопрошает он.
Ранее стало известно, что Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.