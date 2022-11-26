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26 ноября, 19:05

"Клоун в хаки хочет быть звездой": Макрон взбесил французов своим новым обещанием Зеленскому

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за новое обещание Украине

<p>Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2068" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Французы в "Твиттере" раскритиковали своего президента Эмманюэля Макрона за обещание продолжить поддержку Киева. Один из них просветил главу государства в том, что сам украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта.

"Киевский клоун в хаки (Зеленский. — Прим. Лайфа) не хочет мира. Актёр хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" написал один пользователь.

Другой считает, что введённые против России санкции сильно вредят Парижу.

"Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", пишет француз.

Некоторые считают заявления Макрона враньём и прямо выразили своё несогласие с ним.

"Всё как всегда. После истечения срока ваших полномочий можете пойти работать на кафедру дезинформации", пошутил француз.

"Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времён Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине! Вы переписываете историю по своему усмотрению", возмутилась пользовательница.

Ещё один юзер считает, что Франция прямо заинтересована в продолжении конфликта. Другой негодует, что Зеленского не пытаются усадить за стол переговоров.

"Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", предположил он.

Последний пользователь поинтересовался, почему Франция все последние восемь лет закрывала глаза на проблемы жителей Донбасса.

"Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса людьми?" вопрошает он.

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Матвей Шандрыголов

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