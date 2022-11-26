Две трети стран НАТО исчерпали ресурсы для вооружения Украины

Ряд стран – членов НАТО, прежде всего небольшие государства, исчерпали все возможности для военной поддержки Украины. The New York Times со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщает, что 20 из 30 членов военного блока "изрядно истощены".

Оставшиеся десять членов блока, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды, всё ещё способны нарастить объёмы поставок оружия. Кроме того, Запад прикладывает усилия к поиску всё более дефицитных вооружения и боеприпасов советской эпохи, которые Украина способна использовать сейчас, сообщается в публикации.

Среди образцов такой техники названы зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72 и артиллерийские снаряды советских калибров. Также имеют место попытки найти альтернативные системы, пусть и не новые, но способные заменить сокращающиеся запасы дорогостоящих зенитных ракет и противотанковых комплексов Javelin. По мнению авторов, всё это "посылает западным оборонным предприятиям убедительные сигналы о том, что долгосрочные контракты не за горами".

Издание сообщает, что сейчас обсуждается возможность восстановления старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, которые могли бы возобновить производство снарядов советских калибров для украинской артиллерии, большая часть которой по-прежнему представляет собой технику советского производства.