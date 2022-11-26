В Петербурге обновят интерактивную карту 188 катков

В Санкт-Петербурге на следующей неделе выпустят обновлённую интерактивную карту катков для удобства поиска ближайших наиболее интересных локаций. Об этом рассказал председатель Комитета по культуре Фёдор Болтин.

Карта была впервые создана в 2022 году и включала в себя 188 объектов. Первенство в подборке досталось самому большому искусственному катку (площадью 4 тысячи квадратных метров) на Елагином острове.

"В этом году всё будет ещё лучше подготовлено, будет красиво, ярко. Запланировано большое количество мероприятий на территории ЦПКиО с возможностью покататься. Есть бесплатные часы для катаний, каждый день катки работают. Кроме того, ожидаются и сюрпризы: в ЦПКиО артисты балета на льду будут использовать городские площадки для своих представлений", — пояснил Болтин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он отметил, что детский ледовый театр второй год подряд готовит программу катка на Конюшенной площади, открытие которого запланировано на середину декабря. Болтин напомнил, что для жителей и туристов катки будут открыты и в новогодние каникулы, при этом будет возможность воспользоваться бесплатными часами.