США не ожидают снижения цен на нефть после ослабления санкций против Венесуэлы

США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы повлияет на мировые цены на нефть. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон пошёл на этот шаг в отношении Каракаса исключительно с целью поддержки процесса "восстановления демократии" в латиноамериканском государстве. Итогом договорённости между венесуэльскими властями и оппозицией Министерства финансов США стала генеральная лицензия, позволяющая в течение шести месяцев американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США.