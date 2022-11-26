США не ожидают снижения цен на нефть после ослабления санкций против Венесуэлы
США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы повлияет на мировые цены на нефть. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Чиновник подчеркнул, что Вашингтон пошёл на этот шаг в отношении Каракаса исключительно с целью поддержки процесса "восстановления демократии" в латиноамериканском государстве. Итогом договорённости между венесуэльскими властями и оппозицией Министерства финансов США стала генеральная лицензия, позволяющая в течение шести месяцев американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США.
"Это делалось не в качестве реакции на энергоцены. Лицензия носит ограниченный характер. Как мы не раз говорили, речь идёт о том, чтобы режим предпринял шаги, которые необходимы для восстановления демократии в Венесуэле", — сказал представитель Белого дома.
Ранее Лайф сообщал, что о намерении США обратиться к властям Венесуэлы за нефтью стало известно ещё в октябре, когда страны ОПЕК+ договорились сократить добычу топлива на два миллиона баррелей в сутки. Вашингтон пытался всячески этому помешать, но потерпел неудачу. Несмотря на призывы Штатов, страны решили продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован этим шагом.
ТАСС / Егор Алеев