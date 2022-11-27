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26 ноября, 21:11

Захарова: Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Евросоюз к энергетическому кризису. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу", — сказала дипломат в эфире телеканала ТВЦ.

Прокуратура Швеции нашла следы взрывчатки на месте повреждения "Северных потоков"

Прокуратура Швеции нашла следы взрывчатки на месте повреждения "Северных потоков"

Как уточнила Захарова, теперь лидерам стран Европы осталось убедить своих граждан, что "это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах". По её словам, это "проверка на демократию". По мнению представителя МИД России, европейские политики "хорошо поработали" в энергетической сфере, в частности в истории со взрывами на "Северных потоках".

"Речь идёт о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, это зона их ответственности", — напомнила Захарова.

Она подчеркнула, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда "есть заказ на обвинение России".

В Европе начали патрулировать газопроводы после подрыва "Северных потоков"

В Европе начали патрулировать газопроводы после подрыва "Северных потоков"

В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын

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