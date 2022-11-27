Захарова: Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису
Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Евросоюз к энергетическому кризису. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу", — сказала дипломат в эфире телеканала ТВЦ.
Как уточнила Захарова, теперь лидерам стран Европы осталось убедить своих граждан, что "это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах". По её словам, это "проверка на демократию". По мнению представителя МИД России, европейские политики "хорошо поработали" в энергетической сфере, в частности в истории со взрывами на "Северных потоках".
"Речь идёт о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, это зона их ответственности", — напомнила Захарова.
Она подчеркнула, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда "есть заказ на обвинение России".
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ