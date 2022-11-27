Захарова: Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

Как уточнила Захарова, теперь лидерам стран Европы осталось убедить своих граждан, что "это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах". По её словам, это "проверка на демократию". По мнению представителя МИД России, европейские политики "хорошо поработали" в энергетической сфере, в частности в истории со взрывами на "Северных потоках".