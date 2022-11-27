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26 ноября, 21:04

Минобороны зафиксировало три нарушения в зоне ответственности в Карабахе

МО РФ сообщило о трёх нарушениях режима прекращения огня в зоне ответственности в Карабахе

В зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

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В военном ведомстве уточнили, что командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении проводится разбирательство.

Лайф напоминает: 4 ноября Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе. В Минобороны Армении сообщили, что соответствующее заявление Азербайджана является дезинформацией.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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