Гол Месси помог Аргентине переиграть Мексику на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Встреча, состоявшаяся на Национальном стадионе в Лусаиле, завершилась со счётом 2:0.

В составе аргентинцев голы забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87). Ранее в этой группе Польша обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:0.