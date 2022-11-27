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26 ноября, 21:26

Гол Месси помог Аргентине переиграть Мексику на ЧМ-2022

Аргентина обыграла Мексику со счётом 2:0 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Встреча, состоявшаяся на Национальном стадионе в Лусаиле, завершилась со счётом 2:0.

В составе аргентинцев голы забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87). Ранее в этой группе Польша обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:0.

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В турнирной таблице группы C поляки занимают первое место, набрав четыре очка. Далее идут команды Аргентины (3 очка), Саудовской Аравии (3) и Мексики (1). В заключительном туре группового этапа аргентинцы 30 ноября сыграют со сборной Польши, а Мексика в тот же день встретится с Саудовской Аравией.

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ТАСС / DPA / Robert Michael

Иван Косицын

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