Месси догнал Марадону по числу голов на мировых первенствах

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси 26 ноября забил восьмой гол на чемпионатах мира и тем самым сравнялся с одним из лучших бомбардиров мировых первенств — Диегой Марадоной. Об этом пишет ТАСС.

Месси открыл счёт на 64-й минуте в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против Мексики. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. А лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).

Месси принимает участие в пятом мундиале, он является одним из шести игроков в истории, которые сыграли на пяти мировых первенствах. Аргентинский форвард с 93 забитыми мячами является лучшим бомбардиром национальной команды. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" — приз, вручаемый лучшему игроку года.