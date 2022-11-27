Месси догнал Марадону по числу голов на мировых первенствах
Месси забил восьмой мяч на мировых первенствах и сравнялся с Марадоной по количеству голов на ЧМ
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси 26 ноября забил восьмой гол на чемпионатах мира и тем самым сравнялся с одним из лучших бомбардиров мировых первенств — Диегой Марадоной. Об этом пишет ТАСС.
Месси открыл счёт на 64-й минуте в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против Мексики. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. А лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).
Месси принимает участие в пятом мундиале, он является одним из шести игроков в истории, которые сыграли на пяти мировых первенствах. Аргентинский форвард с 93 забитыми мячами является лучшим бомбардиром национальной команды. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" — приз, вручаемый лучшему игроку года.
Марадона — чемпион мира 1986 года. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча. За сборную Аргентины футболист провёл 113 матчей, забил 50 голов.
Ранее Лайф сообщал, что Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии — 1:2. А сегодня аргентинцы обыграли Мексику в матче второго тура: встреча, состоявшаяся на Национальном стадионе в Лусаиле, завершилась со счётом 2:0.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Robert Michael